Knokke-Heist op zoek naar ‘wildkakker’ die behoefte doet op hoge glijbaan: “Kinderen raakten besmeurd”

De politie en gemeenschapswachten in Knokke-Heist gaan de komende tijd extra toezicht houden op het speelplein De Raan. Daar kwamen de afgelopen week twee meldingen binnen van een persoon die op de hoge glijbaan zijn of haar behoefte deed, waarna kindjes door de uitwerpselen gleden. “Degoutant en absoluut respectloos”, zegt bevoegd schepen Fabienne Maes (Inzicht). “Als ouder wil je zoiets absoluut niet meemaken.”

Wie vindt zichzelf interessant door op een toren te klimmen en nadien zijn of haar grote behoefte te doen in het begin van de afgesloten glijbaan op speelplein De Raan aan het Directeur Generaal Willemspark? Daar zoeken ze in Knokke-Heist een antwoord op nadat er afgelopen weekend enige commotie ontstond. Niet onlogisch, want toen enkele kinderen naar beneden wilden glijden, werden ze besmeurd door de uitwerpselen.

“De man of vrouw deed de behoefte op de eerste meters van de glijbaan. Omdat de glijbaan afgesloten is in een buisvorm, kan je dat simpelweg niet zien wanneer je naar beneden wil glijden”, zegt schepen Fabienne Maes. Zij werd eveneens op de hoogte gesteld en begrijpt niet wat de wildkakker bezielde om zoiets te doen. Het zou bovendien al het tweede gelijkaardig incident zijn op amper een week tijd. “We zijn volop aan het bekijken wie verantwoordelijk is”, aldus Maes. “Een evidente opgave is dat evenwel niet. In de tussentijd houden de politie en gemeenschapswacht verhoogd toezicht. De glijbaan zelf blijft voorlopig afgesloten en zal deze week nog professioneel gereinigd worden.” (MM)