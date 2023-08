Klant haalt cuttermes boven bij discussie in horecazaak

Woensdagavond deed zich een incident voor in een horecazaak in Mariakerke.

De feiten speelden zich woensdagavond af rond 23.30 uur in een horecazaak in de Nieuwpoortsesteenweg in de wijk Mariakerke. Aan de toonbank ontstond er discussie tussen de uitbater en een klant. Op een gegeven moment toonde de klant een cuttermes, waarop een andere aanwezige in de zaak tussenbeide kwam om het mes af te pakken.

Hierbij liep die laatste, een man van 56, een lichte snijwonde op in de duim. Hij moest niet naar het ziekenhuis. De klant die het mes vertoonde liep weg, samen met een vriend die buiten de zaak stond te wachten.

De politie was zeer snel ter plaatse en kon het tweetal, mannen van 43 en 42 jaar, in de buurt oppakken. Het Parket West-Vlaanderen voert samen met Politie Oostende verder onderzoek.