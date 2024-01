Kille Winternacht in Ruiselede eindigt met valse noot, dader (25) geïdentificeerd

De Kille Winternacht die KLJ Ruiselede in de nacht van zaterdag op zondag 6 en 7 januari organiseerde, is toch met een valse noot geëindigd. Een amokmaker die ’s avonds laat de tent werd uitgezet, liet kort daarop in de Aalterstraat een spoor van vernielingen achter. De dader is geïdentificeerd.

Het bestuur en zo’n dertig vrijwilligers van KLJ Ruiselede hadden de voorbije dagen hun beste beentje voorgezet om de jaarlijkse mega-fuif ‘Kille Winternacht’ rimpelloos te laten verlopen. De organisatie moest wel uitwijken naar een tent aan de Chiro-lokalen, omdat de sporthal door werken dit jaar niet beschikbaar was. In de brievenbussen van omwonenden werden briefjes achtergelaten, om de buurtbewoners te informeren en te vragen om geen losse voorwerpen in de voortuin te laten staan. De fuif zelf verliep zonder problemen. Zo’n 900 jongeren zakten af naar de tent, waar diverse dj’s Promille, Brent en AJ Beats voor de nodige ambiance zorgden.

Vandalisme

Eén amokmaker werd in de nacht van zaterdag op zondag uit de tent gezet. Hoewel de KLJ-organisatie regelmatig mensen in de buurt uitstuurt om vandalisme in de buurt te voorkomen, kon ze toch niet beletten dat de amokmaker in de Aalterstraat een spoor van vernielingen achterliet. Liefst vier verkeersborden en een bolle spiegel werden beschadigd, bloembakken werden vernield en een brievenbus van de paal gerukt. De politie kon de dader weinig later identificeren. Het betreft een 25-jarige kerel uit Maldegem. (GGM)