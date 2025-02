KIJK – Twintiger verschanst zich uren op dak in centrum Brugge en gooit met dakpannen richting hulpverleners

In het centrum van Brugge heeft een 22-jarige man zich donderdagochtend urenlang verschanst op een dak. Bij aankomst van de hulpdiensten weigerde hij naar beneden te komen en begon hij dakpannen richting hulpverleners te gooien. Het duurde uiteindelijk bijna drie uur vooraleer een gespecialiseerd team hem naar beneden kreeg.

Het was een verontrustend telefoontje dat even na 8 uur binnenliep bij de hulpdiensten. Een buurtbewoner meldde dat er een jongeman op de daken liep ter hoogte van de Speelmansstraat in het centrum van Brugge. Bij aankomst van de politie en brandweer bleek dat de man niet zomaar naar beneden zou gaan. Hij liep verder richting een ander dak en begon daar dakpannen naar beneden te gooien richting hulpdiensten. “Hoe de man op het dak geraakte en wat hij daar deed, was voor ons niet duidelijk”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie.

Enkele brandweermannen werden bekogeld met dakpannen en dienden die te ontwijken. © JVM

De twintiger gooide zelfs dakpannen naar beneden, richting de hulpdiensten. © JVM

Er werd evenwel geen enkel risico genomen en er kwam preventief een ambulance en MUG-dienst ter plaatse. Ook het COBRA-interventieteam van de Brugse politie repte zich richting centrum. De politie probeerde op de 22-jarige man in te praten, maar dat leverde aanvankelijk geen resultaat op. Pas na zo’n drie uur kon de twintiger van het dak gehaald worden toen de hulpdiensten hem met drie ladderwagens hadden ingesloten. “Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische controle”, aldus Lien Depoorter.

Niet gekend

Hoe de man op het dak geraakte, blijft vooralsnog onduidelijk. De twintiger, die zou kampen met psychische problemen, woont niet in de buurt. Ook de eigenaar van de woning waar de jongeman tal van dakpannen vernielde, kent hem niet. De brandweer maakte het dak water- en winddicht in afwachting van een volledige herstelling.