KIJK – Politie vraagt hulp in zoektocht naar man die 10-jarig meisje betastte in zwembad van Bredene

Politie en parket zijn op zoek naar een man die er van verdacht wordt een minderjarig kind te hebben betast in het gemeentelijk zwembad “Ter Polder” in Bredene.

Op woensdag 19 april 2023 ging een 10-jarig meisje zwemmen met haar oma. Op het ogenblik dat het meisje vrij aan het zwemmen was, sprak een onbekende man haar aan en stelde haar voor om te helpen met haar zwemtechniek. Hierbij betastte hij het meisje aan haar borsten, billen en poep. Het meisje voelde zich hier absoluut niet goed bij en wilde het zwembad verlaten. Nog voor ze het zwembad uit kon, nam de onbekende man haar vast en drukte hij haar dicht tegen zich aan. Ook onder douche heeft hij het kind tegen zich aangedrukt.

De week nadien, op woensdag 26 april, was de verdachte opnieuw aanwezig in het zwembad van Bredene. Op die dag werd hij gefilmd door de bewakingscamera’s. Nadien is hij niet meer teruggekomen.

De verdachte is tussen 1m70-1m80 lang en tussen de 40 en 50 jaar oud. Hij is kalend/ kort geschoren. Hij droeg een donkere jas, een blauwe jeansbroek en felblauwe sportschoenen. Hij had ook een donkere rugzak met oranje strepen van Basic-Fit bij zich. De man spreekt Nederlands.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu