KIJK – Politie overmeestert gewapende man in centrum van Brugge

In het centrum van Brugge hebben gewapende politiemensen maandagmiddag een man overmeesterd. Dat gebeurde voor de ogen van heel wat getuigen. Hij was gewapend en daarom nam de politie geen enkel risico. Uiteindelijk bleek het wapen niet geladen te zijn.

De politiemensen benaderen omstreeks 14 uur een man op ‘t Zand. Daarbij trekken de agenten ook hun wapen. Ze slagen er uiteindelijk in om iemand te overmeesteren en arresteren.

Melding

Bij de politie van Brugge bevestigen ze de interventie. “Er was een melding binnengelopen van iemand die een man op een bankje zag zitten op het plein. Volgens de melder was die in het bezit van een wapen”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Daarop hebben we meteen enkele ploegen ter plaatse gestuurd.”

Het incident gebeurde omstreeks 14 uur. Eenmaal aangekomen benaderden de politiemensen de verdachte. Ze toonden daarbij hun wapen om elk risico te vermijden. Op dat moment waren de intenties van de man namelijk niet duidelijk. “Uiteindelijk gaf hij zich zonder veel problemen over en konden onze mensen de man inrekenen”, aldus Lien Depoorter.

Niet geladen

“Ondertussen is gebleken dat de man geen intenties had om het wapen te hanteren. Het wapen was bovendien niet geladen, dus een echte dreiging was er niet.” De politie stelde uiteindelijk een proces-verbaal op wegens illegale wapendracht. Het is aan het parket om te beslissen wat er verder met de zaak moet gebeuren. (MM)