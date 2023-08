KIJK – Beschonken man (58) kruipt op taxi’s in centrum Brugge

Opvallende beelden uit het centrum van Brugge. Daar viel een 58-jarige man zaterdagnacht in beschonken toestand verschillende taxi’s lastig. Op de beelden is te zien hoe hij zelfs op een taxi kruipt en er blijft aan hangen wanneer de chauffeur wil ontkomen.

De opmerkelijke feiten dateren van zaterdagnacht in de buurt van de Markt, bevestigt de politie van Brugge. “We kregen melding binnen van een man die in het centrum van de stad verschillende taxi’s lastigviel”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Volgens een getuige ging het om minstens vijf taxi’s. De politie kon de 58-jarige amokmaker oppakken.

Geen uitleg

Wat hem bezielde, is niet meteen duidelijk. Hij kon namelijk geen zinnige uitleg geven. Zijn beschonken toestand had daar wellicht veel mee te maken. “Hij werd bestuurlijk aangehouden en bleef een nachtje in het commissariaat ter ontnuchtering en om een verklaring af te leggen”, geeft de politie nog mee. (MM)

