Kickboksers ontkennen betrokkenheid bij zware vechtpartij

Twee twintigers blijven in beroep ontkennen dat ze betrokken waren bij een vechtpartij in de Loungebar van het Casino Kursaal in Oostende.

Op 2 augustus 2020 woonden de twee slachtoffers een feestje bij in de Loungebar in het Oostendse Casino Kursaal. Aan de bar kregen de tweelingbroers het aan de stok met Oostendenaars T.B. (24), G.G. (21). De ruzie zou ontstaan zijn toen iemand tegen een van de broers aanliep. Maar wat daarna precies gebeurde, is niet helemaal duidelijk. Op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen van onder meer de barman werden T.B. en G.G. als verdachten geïdentificeerd. Het zouden geoefende vechters zijn die aan kickboksen doen.

G.G. zou één van de broers een vuistslag in het gezicht. Daarna zou T.B. het wankelende slachtoffer nog een karatetrap op het achterhoofd hebben gegeven. Toen het slachtoffer bewusteloos op de grond neerviel, kreeg hij nog enkele stampen tegen het hoofd. Het slachtoffer liep een zware hersenschudding en een neusbreuk op en lag zes dagen in het ziekenhuis. Zijn broer, die tussenbeide kwam, deelde in de klappen en hield daar een afgebroken tand en gescheurde wenkbrauw aan over.

Ze kregen beide een werkstraf, maar gingen in beroep. Ze ontkennen met klem iets met de vechtpartij te maken te hebben. Maar volgens de procureur-generaal is G.G. formeel herkend en gaf T.B. daarna een schop tegen het hoofd. Wel gaat hij akkoord met de werkstraffen. Beiden hebben een blanco strafblad en er waren nadien ook geen incidenten meer. Uitspraak op 25 mei. (OSM)