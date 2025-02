Kelner Blankenbergs danscafé ontkent vuistslag die feestvierder gebroken oogkas opleverde: “Ik sloeg iemand, maar niet hem”

Een 33-jarige Blankenbergenaar ontkent voor de Brugse rechtbank met klem dat hij als kelner van het danscafé Circosia een feestvierder een vuistslag verkocht. Het slachtoffer liep een gebroken oogkas op.

Een korfbalclub uit het Antwerpse zette in de nacht van 20 op 21 augustus 2022 de bloemetjes buiten in Blankenberge. Na een show in Het Witte Paard trok het gezelschap naar het danscafé Circosia. “Er ging een agressief sfeertje in de lucht waarna mijn cliënt met zijn clubmakkers naar buiten ging”, aldus de advocaat van het slachtoffer.

Maar voor de zaak kwam het tot een schermutseling waarbij het slachtoffer een vuistslag in het gezicht kreeg. “Terwijl hij op de grond lag kreeg hij ook nog enkele stampen”, ging de advocaat verder. “Mijn cliënt hield er een gebroken oogkas aan over. Hij heeft sindsdien problemen met zijn zicht.”

Het slachtoffer wees kelner U.H. aan als de dader. De 33-jarige Blankenbergenaar moest die avond glazen en flesjes verzamelen aan het café. De politie stelde ter plaatse geen proces-verbaal op, maar na een klacht met burgerlijkepartijstelling kwam er alsnog een onderzoek.

De verdediging vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënt kreeg problemen met een persoon die de zaak terug naar binnen wou gaan”, pleitte advocate Daphné Dumery. “Dat was evenwel niet de burgerlijke partij. De politie was op dat moment al in de straat aanwezig voor de schermutseling op straat. Mijn cliënt kreeg zelf eerst een slag en reageerde.”

De beklaagde gaf toe dat hij terugsloeg. “Maar enkel met de vlakke hand en niet op die persoon”, stelde hij. “Ik heb die man nog nooit gezien.” De procureur liet woensdag de strafmaat over aan de rechtbank, die op 27 maart uitspraak zal doen. (AFr)