Kankerpatiënte thuis verkracht, verdachte vrijgelaten onder voorwaarden

Een 54-jarige man uit Tielt is door de onderzoeksrechter in Brugge vrijgelaten onder voorwaarden nadat hij een kankerpatiënte thuis verkracht zou hebben. Het gerechtelijk onderzoek tegen S.S. loopt volop.

De feiten dateren van afgelopen donderdag 1 juni. Die dag belde het slachtoffer, dat thuis revalideert na een behandeling tegen kanker, met een bedrijf in Beernem dat rolluiken en zonweringen verkoopt en plaatst. De dame had een probleem met één van haar rolluiken en zat al even in het donker. De zaakvoerder van het bedrijf, de 54-jarige S.S. uit Tielt, beloofde haar dezelfde dag nog te komen helpen.

Toen de man even later opdook aan de woning van het slachtoffer in Ruiselede, ging het fout. De man zou van de kwetsbare situatie van de vrouw gebruik gemaakt hebben om zich aan haar te vergrijpen. Het slachtoffer was zodanig onder de indruk van de feiten dat ze pas daags nadien haar relaas deed aan haar mantelzorger en haar inwonende zoon. Ook toen pas werd de politie verwittigd. Die nam de zaak meteen ernstig en nam het slachtoffer mee naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare, waar de vrouw grondig onderzocht werd.

Ondertussen werd S.S. gearresteerd op verdenking van zedenfeiten. De man werd voor de onderzoeksrechter in Brugge geleid. Die besloot om S.S. terug in vrijheid te stellen, evenwel onder strenge voorwaarden. “Het gerechtelijk onderzoek is ondertussen lopende”, bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.