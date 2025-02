“Kaalgeschoren, beplast en met de dood bedreigd”: ook minderjarige dader veroordeeld voor mishandeling tiener tijdens ‘horrornacht’ in Brugge

Nadat hij de instelling ontvlucht was, werd een 17-jarige jongen urenlang vernederd en mishandeld door twee kennissen in Brugge. De ‘klikspaan’ werd kaalgeschoren en zelfs beplast. De meerderjarige dader werd in juli al veroordeeld. Nu kent ook de minderjarige zijn straf, nadat de jeugdrechter hem uit handen gaf. De psychiater schetste een onrustwekkend beeld van de jonge drugsdelinquent.

Het slachtoffer ontvluchtte op 7 november 2023 de gemeenschapsinstelling De Zande in Wingene. Hij zocht zijn toevlucht in het appartement van Bruggeling Dylan D., die hij nog kende van in de instelling. Maar wat hem daar te wachten stond, tart elke verbeelding. De net 18-jarige D. en een toen minderjarige kompaan begonnen met pesterijen, die uitmondden in gruwelijke mishandelingen. “Het was totale horror en vernedering”, pleitte advocaat Veronique Hooghe.

D. en zijn kompaan lachten de zwaarlijvige jongen uit met zijn gewicht en namen zijn spullen af. “Mijn cliënt moest zich uitkleden tot op zijn onderbroek en op zijn knieën plaatsnemen in de douche”, ging meester Hooghe verder. “Vervolgens urineerden ze over hem en terwijl mijn cliënt over heel zijn lijf daverde, werd zijn haar in plukken afgeschoren. Ook zijn wenkbrauwen gingen eraf.”

Daar bleef het evenwel niet bij. “Ze dreigden ermee mijn cliënt aan een steen in de vaart te gooien. Maar bij het verlaten van het appartement schreeuwde hij om hulp en brachten de buren redding. Die martelgang heeft de hele nacht geduurd. Het was complete waanzin. Hoe ziek ben je als je zoiets op zo’n jonge leeftijd doet?”, besloot meester Hooghe.

Diefstal

Na hun arrestatie schoven de piepjonge daders de verantwoordelijkheid op elkaar af. Hun motief bleek banaal. Het slachtoffer zou hen namelijk verklikt hebben over de diefstal van een sjaal. Dylan D. kreeg in juli vorig jaar vijf jaar voorwaardelijke celstraf. Het OM had zes jaar effectief gevraagd. Advocaat Kris Vincke verwees naar de miserabele jeugd van D., die als kind door zijn vader geslagen werd en van zijn 12 tot 18 jaar in een instelling verbleef.

De minderjarige dader, Denver M. (18) uit Wervik, werd op 16 juli 2024 door de jeugdrechtbank uit handen gegeven. De jongeman minimaliseerde op zijn proces zijn aandeel. Naar eigen zeggen deelde hij enkel twee slagen uit aan het slachtoffer. Net als Dylan D. verscheen hij al verschillende keren voor de jeugdrechtbank en op het moment van zijn proces zat hij in voorhechtenis voor diefstal met geweld, bedreigingen, afpersing en informaticabedrog.

Het OM verwees naar het psychiatrisch verslag dat stelt dat M. kenmerken vertoont van een psychopaat en de kans op nieuwe feiten groot is. M. zou al sinds zijn 13de drugs gebruiken zoals cocaïne, speed, cannabis en de beruchte ‘zombiedrug’ flakka. Advocate Fabienne De Smet drong aan op voorwaarden, maar de Brugse strafrechtbank ging daar niet op in en veroordeelde M. tot 37 maanden effectieve celstraf. Aan het slachtoffer moet hij samen met Dylan D. 3.000 euro voorlopige schadevergoeding betalen. (AFr)