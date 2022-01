Junkie bijt agent in biceps tijdens arrestatie in Brugge: “Hij kampt met psychoses”

Een 40-jarige Bruggeling riskeert in de Brugse rechtbank acht maanden cel voor slagen aan een politieagent.

Op 16 juli vorig jaar ging G.V. compleet door het lint. Hij liep te roepen en te tieren waarop zijn buren de politie verwittigden. Die trof de veertiger aan onder invloed van drugs. “De grond lag vol spuiten”, stelde de advocaat van het slachtoffer. “Om de beklaagde tegen zichzelf te beschermen werd hij gearresteerd.”

Litteken

Toen de agent terug naar de combi wandelde, zag hij dat G.V. hem gebeten had in zijn biceps. “Hij leefde een jaar in onzekerheid over een eventuele hiv-besmetting”, ging de raadsman verder. “Hij hield aan de feiten ook een litteken over en onderging een ingreep bij een plastisch chirurg.”

In 2017 kreeg G.V. 37 maanden cel, waarvan zes effectief, voor zijn aandeel in een zaak rond een fatale overdosis. De verdediging drong aan op voorwaarden. “Drugs veroorzaken psychoses bij mijn cliënt”, pleitte meester Mieke Byttebier. “Enkele weken voor de feiten was hij nog gecolloqueerd. Hij verontschuldigt zich bij het slachtoffer.” De uitspraak volgt op 24 februari. (AFr)