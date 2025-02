Jongetje (10) wordt tand uitgeslagen terwijl het zijn mama beschermd tegen agressieve ex in Brugge

Een 39-jarige Kazak uit Brugge heeft zes maanden effectieve celstraf gekregen voor slagen aan zijn ex en haar zoontje. R.A. gaf het 10-jarige jongetje een harde vuistslag in het gezicht toen het zijn mama wou beschermen. De gevolgen waren niet min.

Na hun relatiebreuk kwam het op 11 december 2022 tot een zware ruzie tussen beklaagde R.A. (39) en zijn ex. De man gaf haar op straat een duw waarop haar tien 10-jarige zoontje tussen hen in ging staan. Maar R.A. gaf het jongetje een harde stamp in de ribben. Hierop ging hij zijn vluchtende ex en haar zoontje achterna. Opnieuw viel R.A. zijn ex aan en kwam het jongetje een tweede keer tussenbeide. Deze keer gaf R.A. hem een harde vuistslag in het gezicht.

De gevolgen waren niet min. Het kind hield aan de klappen meerdere blauwe plekken en een bloedneus over. Hij verloor ook een tand. Aan de politie verklaarde hij dat R.A. hem in het verleden al vaker had geslagen. Ook tegen zijn moeder had de Kazak al meermaals geweld gebruikt. Zo had hij haar op 10 oktober 2021 – ze waren toen nog samen – in de wagen in elkaar geslagen. “Wanneer hij gedronken heeft, slaat hij haar”, verklaarde het zoontje.

Op 16 maart 2023 kwam het opnieuw tot een zware ruzie waarbij R.A. zijn ex aan de haren trok, bij de keel greep en haar hoofd tegen de grond sloeg. Ook de inboedel van haar woning moest er toen aan geloven. R.A. kwam niet opdagen voor zijn verhoor, maar had in een eerdere verklaring het geweld al geminimaliseerd. Voor zijn proces in de Brugse rechtbank kwam hij evenmin opdagen. R.A. werd eerder al drie keer correctioneel veroordeeld en liep ook al elf veroordelingen op voor de politierechtbank. (AFr)