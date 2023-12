Jongen (17) moet verder met scheve neus na kopstoot in Knokse pitabar: dader hoeft niet naar de cel

Een 26-jarige man uit De Panne heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor twee feiten van zinloos geweld in Knokke-Heist. Bij een van de feiten gaf K.W. een kopstoot aan een 17-jarige jongen.

Op 3 augustus vorig jaar zette K.W. de bloemetjes buiten in café Yssis in Knokke. Bij het buitengaan botste hij op een andere caféganger, die hij meteen tegen de grond mepte. Terwijl het slachtoffer op de grond lag, gaf K.W. hem nog enkele schoppen. Diezelfde nacht zette de twintiger ook nog een pitabar op stelten. “Hij legde zijn arm om de nek van een 17-jarige jongen en gaf hem uit het niets een kopstoot”, aldus procureur Frank Demeester.

De dader sloeg na de feiten op de vlucht maar kon snel worden gevat. Camerabeelden legden het incident vast. Volgens zijn advocaat kampte het slachtoffer van de feiten in de pitabar maandenlang met slapeloosheid en angsten. “Bovendien staat zijn neus scheef”, pleitte hij. “Mogelijk zal er later nog een neuscorrectie worden uitgevoerd.”

Voor het incident in café Yssis wees K.W. beschuldigend naar het slachtoffer. “Die was hem al de hele avond aan het lastigvallen”, pleitte zijn advocaat. “De portier kan dat bevestigen.” Over het incident in de pitabar beweerde K.W. dat het slachtoffer hem had uitgedaagd. “Waarschijnlijk was mijn cliënt nog wat geagiteerd na het eerdere incident”, besloot zijn advocaat.

Aan het slachtoffer van de feiten in de pitabar moet K.W. ruim 4.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)