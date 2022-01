Jongeman uit Koksijde moet 9.553 euro betalen na slag aan treinconducteur

Een 20-jarige man uit Koksijde moet in totaal 9.553 euro betalen omdat hij een treinconducteur meerdere klappen gaf aan het station. Die had hem aangesproken omdat de Go Pass niet ingevuld was. Hij moet ook een werkstraf van 50 uren vervullen.

De feiten gebeurden op 25 februari 2019 op de trein tussen Diksmuide en Koksijde. Er ontstond een discussie tussen de 20-jarige C.B. en treinconducteur K. Die eerste had zijn Go Pass niet ingevuld en dat had K. bij een controle opgemerkt. “Die moest op voorhand ingevuld worden en de treinconducteur weigerde hem een balpen te geven zodat het meteen ingevuld kon worden”, sprak de procureur. “Hij moest onmiddellijk 12,50 euro betalen maar werd daarop wat agressief. De conducteur riep de politie ter hulp die opstapte aan het station van Diksmuide. C.B. kon gekalmeerd worden en betaalde de 12,50 euro.”

Man werkongeschikt

“Toen hij uitstapte aan het station van Koksijde, ging hij echter verhaal halen bij de conducteur en diende hem een aantal klappen toe. Die was daardoor werkongeschikt.” De jongeman moet nu een werkstraf van 50 uren vervullen. Op burgerlijk gebied moet hij echter zwaarder boeten voor de feiten. K. liep een gebroken neus op en kon een tijdlang niet werken. Hij moet hem daarom 5.696 euro schadevergoeding betalen én zijn werkgever HR Rail nog eens 3.857 euro voor loonkosten. (JH)