Jongeman terecht voor vechtpartij aan station van Menen

Aan het station van Brugge deelde hij al eens een pak slaag uit maar een 21-jarige jongeman uit Menen stond maandag voor de rechtbank in Kortrijk terecht voor een vechtpartij aan het station van Menen. “Een buitensporige reactie”, vond hij samen met zijn advocaat.

Op 27 mei 2019 deed een minderjarig slachtoffer bij de politie aangifte van een vechtpartij aan het station van Menen. Naar eigen zeggen had Manuel A. (21) hem om 2 euro gevraagd en had hij toen hij dat weigerde klappen gekregen. Op camerabeelden was te zien dat Manuel A. inderdaad eerst de pet van het hoofd van het slachtoffer slaat en daarna 3 vuistslagen en 2 schoppen uitdeelt.

Dat dit kaderde in de afpersing van 2 euro kon evenwel niet bewezen worden, dus voor afpersing van geld stond A. niet terecht. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 5 maanden en een boete van 400 euro, of een werkstraf van 80 uren. Voor een identieke vechtpartij aan het station van Brugge kreeg A. al eens 100 uren werkstraf. “Ik zat toen in een slechte periode”, aldus de jongeman. Vonnis op 4 april. (LSi)