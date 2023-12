Jongeman ontkent vechtpartij op café: “Mijn broer was daar ook en we lijken erg op elkaar”

Een 18-jarige jongeman uit Zwevegem staat terecht wegens een vechtpartij bij een café in Avelgem. Ondanks zijn jonge leeftijd stond hij al onder voorwaarden maar de procureur wou hem nog een kans geven en vorderde 55 uur werkstraf. De tiener ontkent echter alles.

Op 4 november ontstonden er rond middernacht problemen in De Brasserie in Avelgem. Een jongeman die tussenbeide kwam, moest twee slagen op zijn ogen incasseren. “Hij wees de beklaagde aan als dader en die sloeg op de vlucht toen de politie aankwam”, zei het Openbaar Ministerie.

De jongeman stond ondanks zijn jonge leeftijd op dat moment al onder voorwaarden wegens partnergeweld en weerspannigheid tegenover de politie. In de rechtbank verdedigde hij zichzelf en ontkende dat hij geslagen had bij de caféruzie. “Het is een misverstand, mijn broer was daar ook en we lijken erg op elkaar”, zei de jongeman die tegelijkertijd ook ontkende dat zijn broer geslagen had.

“De uitbater van het café is een neef van het slachtoffer maar ik ken hem niet. Toen de politie aankwam, wees iedereen plots naar mij. Ik voelde mij geïntimideerd en ben daarom weggelopen. Er was daar veel volk die avond, het was vanaf de straat moeilijk te zien wie het was.”

Vonnis op 17 januari. (JF)