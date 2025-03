Jongeman (18) opgepakt voor bedreigen vrouw bij verkoop horloge in Maldegem

Een 18-jarige jongeman is donderdag opgepakt nadat hij in Maldegem een vrouw met een machete had bedreigd bij de verkoop van een horloge. De tiener werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent, meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De lokale politie Aalter/Maldegem kreeg donderdagavond een melding van een diefstal met geweld, zegt het parket. “Een vrouw verkocht een luxehorloge voor 6.000 euro op Facebook. De afspraak voor verkoop werd online gemaakt en zou plaatsvinden op donderdagavond 6 maart in de woning van de vrouw. Op de plaats van afspraak bedreigde de verdachte de vrouw met een machete die hij had verstopt onder zijn kledij. Vervolgens nam de man met het horloge te voet de vlucht.”

De zoon en partner van de vrouw hadden de achtervolging ingezet en konden de man vatten toen hij over een hek klom. Het slachtoffer en de verdachte raakten lichtgewond. De politie kwam ter plaatse en de verdachte werd gearresteerd. De 18-jarige werd vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent en de Gentse raadkamer bevestigde dinsdag zijn aanhouding.