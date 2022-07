Jonge toeristen in De Haan bedreigen tiener (17) en halen uit met… pollepel

Een 17-jarige jongen uit De Haan is woensdagavond bedreigd door een groepje jonge toeristen. Dat gebeurde toen de tiener samen met een vriend stond te wachten op de tram. De tiener kreeg daarbij rake klappen op het hoofd. De jonge daders gebruikten daarvoor vreemd genoeg een pollepel.

De feiten gebeurden woensdagavond omstreeks 23 uur in de buurt van de Koninklijke Baan in De Haan. De 17-jarige jongen stond er volgens zijn vader samen met een vriend te wachten op de tram, toen een groepje jongeren amok kwam maken. “Ze vroegen of er problemen waren en zochten de confrontatie op”, vertelt de man, die even verderop een horecazaak uitbaat. “Net toen ik buiten ging om een sigaretje te roken, hoorde ik het tumult. Toen ik ging kijken, zag ik dat ze mijn zoon en zijn vriend aan het bedreigen waren.”

Gewond aan het hoofd

Volgens de verklaringen van het 17-jarige slachtoffer kreeg hij enkele raken klappen op zijn hoofd. De vier daders gebruikten daarvoor opvallend genoeg een pollepel. “Toen ik erop afstormde om mijn zoon te beschermen, liepen de daders weg”, vervolgt de vader. De tiener raakte gewond aan het hoofd en diende samen met zijn ouders klacht in bij de politie. “Wat was er gebeurd als ik niet tussenbeide was gekomen?”, vraagt de vader zich af.

Verdachten opgepakt

Bij de politie bevestigen ze dat er zich woensdagavond een incident afspeelde. “Het kwam tot een schermutseling tussen een groepje Haanse jongeren en een groepje jonge toeristen”, klinkt het. “Een 17-jarige jongen kreeg daarbij een slag van een pollepel op zijn hoofd. De verdachten liepen weg, maar konden kort nadien door de politie gearresteerd worden. Het bleek te gaan om een 20-jarige uit Affligem, twee 19-jarigen uit Ichtegem en Aalst en een 15-jarige uit Geraardsbergen. Het onderzoek wordt verder gevoerd onder leiding van de Procureur des Konings te Brugge.” (MM)