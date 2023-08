Jonge Geluwenaar na nieuwe feiten opnieuw naar gevangenis, ook vader en zoon aangehouden

Een 25-jarige jongeman uit Geluwe die in april door de correctionele rechtbank in Kortrijk werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 6 maanden effectief, zit opnieuw in de gevangenis wegens slagen en verwondingen. Ook een 65-jarige man uit Geluwe en zijn zoon zijn aangehouden. Vader en zoon kregen het aan de stok met Marvin V.

Marvin V. stak autobestuurder Kevin Devos (33) in november vorig jaar tot vijf keer toe in de Parklaan in Geluwe met een mes. Dat gebeurde nadat beiden ruzie kregen tijdens een geval van verkeersagressie. Kevin, die opgroeide in Wervik, was in het gezelschap van zijn vrouw Hélène (28) en dochtertje Oona-Mae (4).

Arbeidsongeschiktheid

De dader werd aanvankelijk vervolgd voor een poging tot doodslag. Dat werd door zijn advocaat Filip De Reuse fel betwist. De rechter herkwalificeerde de feiten naar opzettelijke slagen en verwondingen, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Naast een gevangenisstraf kreeg de beklaagde ook een boete van 800 euro. Aan het slachtoffer moet hij zo’n 6.000 euro schadevergoeding betalen.

Impuls- en agressieprobleem

Hij moet bovendien enkele jaren strikte voorwaarden naleven. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn impuls- en agressieprobleem en op dat vlak liep het nu dus al opnieuw verkeerd door de nieuwe feiten. (EDB)