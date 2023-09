Jonge Clubsupporter zit nog altijd vast in Denemarken

De ondertussen 18-jarige Clubsupporter zit nog altijd vast in Denemarken. Hij werd begin augustus opgepakt na de match van Club Brugge tegen Aarhus.

Het gaat om een jongen uit Jabbeke die op het moment van de feiten 17 jaar was. Hij zou een t-shirt gestolen hebben van een supporter van 14 jaar. Hij kreeg in Denemarken de zwaarste straf die hij kan krijgen, een opsluiting van vier weken in een jeugdinstelling. De advocaat van de jongen ging in beroep om de straf verminderd te zien, maar dat haalde niks uit.

Maar ondertussen zit de jongen nog altijd vast, omdat zijn voorarrest verlengd werd tot 29 september. Nochtans, zo schrijft Het Laatste Nieuws, zou ondertussen duidelijk zijn dat het niet hij was die het t-shirt van de jongen wegnam.

De moeder van de jongen is in alle staten dat haar zoon nog niet vrijgelaten werd. Zij verblijft nog altijd in Denemarken, maar kan haar zoon slechts een half uur per week zien. Hij verblijft per dag ook 23 uur in zijn cel. Volgens haar krijgt hij ook de medische zorgen niet die hij nodig heeft.

Naar verluidt zou het onderzoek deze week afgerond worden en volgt dan ook de datum voor het proces.

