Jonge Club-supporter terug in België na 12 weken in Deense cel

De 18-jarige supporter van Club Brugge die op 3 augustus in Denemarken gearresteerd werd, is terug thuis. De Deense autoriteiten lieten hem woensdag vrij.

De jongeman werd woensdagavond door de Deense autoriteiten vrijgelaten uit de gevangenis. De politie begeleidde hem naar de grens met Duitsland, waar zijn moeder en stiefvader hem stonden op te wachten. Nadien zette het gezelschap koers naar huis, in Jabbeke. Na twaalf weken in een Deense cel is de piepjonge Club-supporter dus eindelijk terug thuis.

De jongeman werd op 3 augustus gearresteerd na afloop van de wedstrijd van Club Brugge tegen het Deense Aarhus in het kader van de Conference League. Na de match kreeg een grote groep Club-supporters het aan de stok met jonge fans van Aarhus. Volgens de Deense politie werden daarbij vooral twee 14-jarige jongens en de moeder van één van hen geviseerd. Eén van de Deense tieners kreeg rake klappen, Club-supporters rukten ook het Aarhus-shirtje van zijn lijf. De Deense politie slaagde erin één van de Club-supporters te arresteren, een toen 17-jarige jongeman uit Jabbeke.

Op de telefoon van de jongeman vond de politie beelden waaruit bleek dat hij vooraf had opgezocht waar de Deense supporters zouden uithangen. Ook zou hij gecheckt hebben waar er bewakingscamera’s hingen. Toen hij gearresteerd werd, droeg hij het buitgemaakte shirtje van voetbalclub Aarhus en had hij bovendien een bivakmuts en een gebitsbeschermer bij.

De rechtbank veroordeelde de jonge Club-supporter op 28 september tot een celstraf van vijf maanden. De jongeman draait ook op voor de gerechtskosten van om en bij de 15.000 euro. Als Club de komende zes jaar nog eens in Denemarken moet spelen, zal hij alvast niet aanwezig. De kerel mag het land niet binnen voor een periode van zes jaar.

Nu hij al de helft van de opgelopen gevangenisstraf heeft uitgezeten, kwam de jongeman in aanmerking om vervroegd vrijgelaten te worden. “Hij is gisteravond (woensdag, red.) door de autoriteiten vrijgelaten en onder politiebegeleiding naar de grens gebracht”, zegt zijn Belgische advocaat Franky Baert. Daar werd de jongen herenigd met zijn moeder en stiefvader, waarna het drietal huiswaarts keerde. “Ik heb mijn cliënten nog niet kunnen spreken, maar ik kan me inbeelden dat ze bijzonder tevreden zijn dat alles achter de rug is”, aldus meester Baert. (LK/EDB)