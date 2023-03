Jonge ‘cheerleader uit Kortrijk’ blijkt Duitse pedofiel te zijn: tientallen jongens slachtoffer van catfishing

Een 45-jarige man uit Duitsland en een 67-jarige Oostenrijker zitten in de cel op verdenking van cyberlokking, kinderporno en aanranding van de eerbaarheid. De Duitser deed zich voor als een meisje uit Kortrijk om zo naaktfoto’s van jongens te krijgen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

Het duo verscheen dinsdag voor de raadkamer in Brugge en kreeg er prompt te horen dat ze zich op 27 maart al voor de rechtbank zullen mogen verantwoorden. Duitser Matthias S. werd vorig voorjaar op heterdaad betrapt door de politie in Brugge. De man, die een verblijfplaats in Roeselare had, zat in zijn wagen met een 14-jarige jongen op schoot. Het kind bleek thuis weggelopen te zijn en was op het internet in contact gekomen met de 45-jarige Matthias S.

Naaktfoto’s gedeeld

Die deed zich online voor als een jong meisje uit Kortrijk dat aan cheerleaden deed. Op die manier slaagde de man erin om het vertrouwen te winnen van jonge, overwegend minderjarige, jongens. Die stuurden op hun beurt naaktfoto’s door naar Matthias S. waarop de foto’s verder gedeeld werden. Eén van de ontvangers van de beelden was Oostenrijker Hartwig G. Op zijn computer vond de politie naar verluidt tienduizenden beelden van kindermisbruik. Uit het onderzoek blijkt dat de twee in Vlaanderen minstens twintig slachtoffers maakten. Child Focus stelt zich dan ook namens hen burgerlijke partij.