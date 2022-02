Jonge brutale Brugse overvallers krijgen vier jaar cel

Twee Brugse jongeren zijn in beroep veroordeeld tot vier jaar cel, deels met uitstel, voor overvallen op een nachtwinkel en een frituur en een brutale handtasdiefstal op een oude vrouw.

Op 12 januari vorig jaar viseerde D.G. (20) samen met enkele kompanen een oude vrouw op straat in Brugge. Ze graaiden haar handtas mee, maar de vrouw wou haar greep niet lossen. Ze werd enkele meters meegesleurd en op de handen gestampt om de greep te lossen. Met de bankkaart in de tas haalden de daders nadien geld af. Aanvankelijk zei D.G. dat hij handelde met J.B. (19) en een minderjarig meisje. Voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge trok hij die verklaring weer in. Maar voor het hof bevestigde hij weer zijn eerste verklaring.

“We waren met drie gaan wandelen. We wisten ook alle drie zeer goed wat er zou gebeuren.” De advocaat van J.B. ontkende formeel. Maar twee getuigen zagen en herkenden de twee jongens en vertelden ook dat er vlak nadien een jong meisje bij kwam met kort geschoren haar. J.B. was ook betrokken bij een overval op een nachtwinkel een aantal weken eerder. Ze bedreigden de uitbaatster met een mes. In een schermutseling verwondden ze haar en gingen ervandoor met enkele pakjes sigaretten. Later die nacht planden ze een tweede overval op een nachtwinkel in de Langestraat, maar een politiepatrouille gooide roet in het eten. Op 4 maart sloegen de jongeren ook nog eens toe in frituur ’t Baronneke in Assebroek. Het mes ketste echter af op het plexiglas.

“Waar corona allemaal niet goed voor is”, mompelde de procureur-generaal. De twee kregen in eerste aanleg 40 maanden cel. In beroep werd de straf opgetrokken naar vier jaar. Bij J.B. werd van die vier jaar 30 maanden met uitstel onder voorwaarden uitgesproken. Ook D.G. kreeg vier jaar maar volledig met uitstel onder voorwaarden, behalve de periode dat hij tot hiertoe in de gevangenis heeft gezeten. (OSM)