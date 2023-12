Jonge Bruggelinge blijft in cel op verdenking van babymoord: “Ze zou graag opnieuw studeren”

Bruggelinge Claudia D.C. (24) blijft in de cel op verdenking van moord op haar pasgeboren baby. Haar advocate drong aan op elektronisch toezicht, maar de raadkamer ging daar niet op in en verlengde de aanhouding met twee maanden. “Ze zou graag opnieuw studeren”, stelde haar advocate.

Bijna een jaar na de feiten is het nog altijd niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld achter de muren van een sociale woning in De Blauwe Poort in Brugge. Op nieuwjaarsdag beviel Claudia D.C., een studente verpleegkunde, er van een meisje. Enkele minuten later was het kindje dood en verborg de jonge moeder het lichaampje in een vuilniszak op zolder. Daar werd het aangetroffen door een familielid. Een autopsie wees uit dat het meisje na de geboorte nog even geleefd moet hebben.

D.C. zit sinds de feiten in de cel op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Ze blijft evenwel volhouden dat ze niet wist dat ze zwanger was en dat ze dacht dat het kindje dood ter wereld kwam. Een reconstructie begin oktober leverde op dat vlak geen nieuwe inzichten op. De advocate van D.C. vroeg de raadkamer dinsdag tevergeefs om haar onder elektronisch toezicht te plaatsen. “Mijn cliënte zou graag opnieuw studeren. Geen verpleegkunde meer weliswaar. Met een enkelband zou de lessen online kunnen volgen”, aldus meester Ellen Eneman.

Een half jaar voor de feiten kreeg D.C. al een jaar cel voor witwaspraktijken. Ze stelde haar bankrekening ter beschikking van een phishingbende. Tegen die veroordeling tekende ze na haar arrestatie verzet aan. (AFr)