Jonge Bruggeling krijgt twintig maanden cel voor mishandeling driejarig zoontje

Een 28-jarige Bruggeling heeft van de rechter twintig maanden cel gekregen, de helft met uitstel, voor mishandeling van zijn driejarig zoontje. M.N. beweerde dat het jongetje tot twee keer toe van de trap was gevallen, maar de rechtbank veegde die uitleg van de tafel.

In november en december 2018 verbleef het jonge slachtoffer om de twee weken in het weekend bij zijn vader in Brugge. Bij zijn terugkeer naar zijn moeder vertoonde het jongetje tot vier keer toe schrammen en blauwe plekken. Papa M.N. beweerde dat de jongen twee keer van de trap viel, maar daar hechtte de politie geen geloof aan. Een arts stelde vast dat de letsels niet op die manier veroorzaakt konden zijn. Ze bleken ook niet compatibel met normaal speelgedrag.

Tijdens een audiovisueel verhoor verklaarde het slachtoffer dat zijn papa hem soms sloeg als hij stout was geweest. Toch bleef M.N. het geweld ontkennen en om zijn onschuld te bewijzen vroeg hij zelfs een test met de leugendetector. Tot drie keer kwam hij daarvoor niet opdagen. Uiteindelijk stuurde hij ook zijn kat naar het proces voor de Brugse rechtbank.

Sinds de aangifte door de moeder zag de man nog maar één keer zijn zoontje terug in een neutrale bezoekruimte. Het intussen zevenjarige slachtoffer lijdt door de feiten aan posttraumatische stress en faalangst. De rechtbank kende het jongetje en zijn moeder een totale schadevergoeding toe van 8.000 euro. (AFr)