Jeugdvoetbaltrainer komt na 4 maanden vrij met verbod op sociale media na cyberlokking

Een 25-jarige jeugdvoetbaltrainer uit Zwevegem mag de komende jaren niet meer op sociale media actief zijn. De rechter in Kortrijk legde hem dat verbod op nadat hij op de jongerenapp Tik Tok minderjarige jongens aanspoorde om pikante filmpjes door te sturen. Na een verblijf van 4 maanden mag hij de cel verlaten als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt. Anders dreigt een celstraf van 3 jaar.

De twintiger was de voorbije jaren bij verschillende lokale voetbalclubs aan de slag. Via Tik Tok benaderde hij jongens tussen 9 en 14 jaar. Aanvankelijk onschuldig door foto’s van het videospel Fortnite te posten. Hij gaf hen muntjes als ze opdrachten uitvoerden en liet duidelijk blijken dat hij een jeugdvoetbaltrainer was. Op die manier bouwde hij vertrouwen op. Na verloop van tijd daagde hij de jongens uit om naakt opdrachten uit te voeren, zichzelf te masturberen, te filmen en die filmpjes door te sturen.

Alles kwam aan het licht toen een moeder de gsm van haar zoon controleerde. Hij bleek bij die jongen niet aan zijn proefstuk toe. In januari ontsnapte hij nog aan een verblijf in de cel toen de onderzoeksrechter hem onder voorwaarden vrij liet maar nadat hij die voorwaarden schond, vloog hij in mei vooralsnog in de cel. Daar bleef hij tot vandaag. Na de uitspraak van de rechter zal hij die snel mogen verlaten want van de uitgesproken celstraf van 3 jaar is slechts de periode van voorhechtenis effectief.

Naast het verbod op sociale media legde de rechter hem ook een verbod op om nog een gezagsfunctie bij activiteiten met minderjarigen uit te voeren. Dat betekent meteen dat hij geen jeugdtrainer meer mag zijn. Hij moet zich ook laten behandelen voor zijn problemen. Aan zijn slachtoffers, 8 in totaal, moet hij een schadevergoeding van zo’n 3.000 euro betalen. (LSi)