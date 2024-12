Jeugdtrainer voor rechter voor ongepaste berichtjes naar speler (18): “Zeer grote fout, meteen ontslag ingediend”

“Zou je er alles voor over hebben om over te stappen naar de beloften?” Een 18-jarige speler van voetbalclub KVK Avelgem kon zijn ogen niet geloven toen hij na een training ’s nachts berichtjes kreeg van zijn 34-jarige trainer met de vraag een naaktfoto door te sturen. “Ik draag er al anderhalf jaar de gevolgen van”, aldus de man, die voor de rechter verscheen.

De Whats App-berichtjes liepen op 9 augustus 2023 bij de jonge speler binnen. De speler dacht aanvankelijk dat het account van zijn trainer was gehackt maar toen hij enkele vragen stelde om te achterhalen of het wel degelijk hem was en of hij het meende, volgde bevestiging.

De jongen diende twee dagen later klacht in. Ook een klacht bij Voetbal Vlaanderen volgde. Een huiszoeking en de uitlezing van de gsm van de voetbaltrainer bleken verder negatief, maar de perverse berichtjes waren voldoende om een einde te maken aan zijn trainerschap. Door Voetbal Vlaanderen is hij ondertussen tot 2027 geschorst. De Kortrijkse openbare aanklager vorderde een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden en een boete.

“Dit is geen grapje meer, geen gezever zoals hij het aanvankelijk omschreef”, vond ze. “Het was inderdaad niet om mee te lachen”, besefte de dertiger voor de rechter. “Ik heb er heel veel spijt van en diende meteen mijn ontslag in. Een zware straf, want ik was 7 dagen op 7 met voetbal bezig. Ik volg nu begeleiding bij een psycholoog en hoop toch over enkele jaren opnieuw op het veld te kunnen staan. Ik stuurde de berichtjes nadat ik wat pintjes had gedronken. Dan ben ik wel wat losser.” Aanvankelijk verklaarde hij dat het allemaal als grap was bedoeld. Hij toonde zich bereid enkele voorwaarden te volgen. Vonnis op 13 januari. (LSi)