Jeugdhuis De Troubadour moet avond sluiten nadat vandalen brandblusser leegspuiten

Jeugdhuis De Troubadour in het centrum van Torhout moest zaterdagavond noodgedwongen de deuren sluiten na een vandalenstreek de nacht voordien. Twee mannen waren misnoegd omdat ze geen drank meer kregen en spoten dan maar een brandblusser leeg binnen.

Jeugdhuis De Troubadour in de Zuidstraat is een drukbezochte plaats voor een gezellige babbel en een drankje, maar twee vandalen dachten daar vrijdagnacht anders over. Toen twee mannen op het moment van sluitingstijd nog extra drank wilden bestellen – maar die niet kregen – raakten de gemoederen verhit. Na een discussie besloten de twee vandalen om de brandblusser van het jeugdhuis leeg te spuiten. Zowel in het café, als de gang en de toiletten lag alles bedekt met het poeder uit de brandblusser. Voor het jeugdhuis zat er niets anders op dan zaterdagavond de deuren te sluiten. “Omdat twee voorname heren besloten om binnen onze brandblusser leeg te spuiten voor de lol – en doordat het poeder niet zomaar opgekuist kan worden – zijn we genoodzaakt zaterdagavond toe te blijven”, meldde De Troubadour op hun Facebookpagina.

De politie werd de avond zelf nog opgeroepen om de gemoederen te bedaren. De betrokken vandalen zijn geïdentificeerd en zullen wellicht mogen opdraaien voor de rekening. (JH)