“Je bent een dikke lul”: Bruggeling zonder mondmasker krijgt acht dagen cel voor smaad

Een 33-jarige Bruggeling heeft van de strafrechter acht dagen celstraf gekregen voor smaad aan een politieagent.

Op 11 februari vorig jaar liep D.V. zonder mondmasker door de Smedenstraat in Brugge. Een agent die hem op de mondmaskerplicht wees kreeg prompt verwensingen naar het hoofd geslingerd. “Je bent een dikke lul”, schreeuwde D.V. Een verwijt dat hij later nog eens herhaalde toen de agent hem telefonisch uitnodigde voor een verhoor.

Ook boete

De rechter tilde zwaar aan de feiten. “Er is sprake van een toenemende verbale en fysieke agressie tegenover personeel van allerlei openbare diensten”, noteerde hij in zijn vonnis. D.V. kwam donderdag niet opdagen voor zijn proces in de Brugse rechtbank. Naast acht dagen cel kreeg hij ook nog een geldboete van 208 euro opgelegd. (AFr)