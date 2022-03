Jaar voorwaardelijke celstraf voor man uit Knokke-Heist die partner sloeg en minnares bedreigde

Een 45-jarige man uit Knokke-Heist is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor doodsbedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen. J. S. gebruikte meermaals geweld tegen zijn partner en bedreigde zijn minnares. Het openbaar ministerie had een jaar effectief geëist.

De politie moest op 23 april 2020 voor de zoveelste keer tussenbeide komen in de woning van S. en zijn vriendin. Volgens de beklaagde had C. W. ongelooflijk jaloers gereageerd, omdat hij zijn minnares naar huis had meegebracht. Eerder die avond zou hij W. ook al bij de keel gegrepen hebben.

Op 5 juli 2020 was er opnieuw sprake van intrafamiliaal geweld. Deze keer zou S. geprobeerd hebben om zijn partner te wurgen met de koord van haar badjas. Uit een geluidsopname bleek ook dat hij haar met de dood bedreigde.

Doodsbedreigingen

Anderzijds stond J. S. ook terecht voor doodsbedreigingen aan het adres van zijn minnares. Via WhatsApp stuurde hij het doodsprentje van een vriend en een foto van een wapen en drie patronen naar V. H. Bovendien werd de beklaagde begin november 2021 enkele dagen aangehouden voor poging tot doodslag op diezelfde minnares. Voor die feiten zal hij zich wellicht later nog moeten verantwoorden.

Geen drank meer

De beklaagde woonde 22 jaar samen met W., maar dat liep al lang niet meer van een leien dakje. “Hij is daardoor meer en meer op café beginnen te gaan, maar daar drink je natuurlijk geen chocomelk”, duidde meester Kristof Van Den Heuvel het alcoholprobleem van zijn cliënt. Sinds zijn vrijlating onder voorwaarden woont S. weer bij zijn ouders. Volgens de verdediging drinkt hij geen druppel alcohol meer. Voor de doodsbedreigingen werd wel tevergeefs de vrijspraak gevraagd. S. suggereerde naar eigen zeggen enkel dat hij zelfmoord zou plegen, zoals zijn kameraad op het doodsprentje.