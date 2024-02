Jaar cel voor man die halve fles wodka drinkt en met dochtertje op de arm vrouw aanvalt

Een 42-jarige man uit Koksijde heeft een effectieve celstraf van 1 jaar en 400 euro boete gekregen na zwaar partnergeweld. De man moest thuis op zijn 3-jarige dochter passen maar dronk een halve fles wodka leeg. Toen zijn vrouw thuiskwam, ging hij door het lint en met het meisje op zijn arm achtervolgde hij zijn vrouw. Daarna sloeg en schopte hij haar. Daarna viel hij ook nog de politie aan.

De feiten vonden plaats op 1 september vorig jaar in de woning in Koksijde waar de man met zijn partner woont. De man was werkloos en was een hele dag alleen thuis met hun driejarige dochter terwijl zijn vrouw gaan werken was. Toen ze ‘s avonds om 18.30 uur thuiskwam trof ze een weinig fraai tafereel aan. Ze zag dat haar partner een halve fles wodka had leeggedronken, flink boven zijn theewater was en op dat moment niet de zorg en verantwoordelijkheid kon bieden aan het kind.

Geen mildheid

“Dus maakte ze daar een opmerking over maar onmiddellijk werd hij agressief”, schetste de procureur het vervolg. “Hij wilde haar tekeer gaan maar de vrouw kon zich verschansen in de badkamer. Met bruut geweld sloeg hij echter een groot gat in de badkamerdeur waarna de vrouw kon ontsnappen. Tijdens haar vlucht deelde hij haar enkele klappen en een schop uit. De vrouw wilde het huis uit vluchten en daarbij achtervolgde hij haar, met het kind op de arm. Buiten kwam het tot een confrontatie met de intussen gearriveerde politie. Hij richtte zijn agressie naar hen, viel hen aan met de fles wodka in de hand en deelde een inspecteur ook een vuistslag uit. In zijn politiecel bleef hij als een razende tekeer gaan en moest zelfs een arts langskomen om hem een kalmeringsmiddel toe te dienen.” De man is een echte veelpleger met 21 veroordelingen. De rechter zag geen reden meer tot mildheid en gaf hem 1 jaar effectieve celstraf en 400 euro boete. (JH)