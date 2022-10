Jaar cel voor man (25) uit Torhout na geweld tegen man die met bolletjespistool vuurde

Een 25-jarige man uit Torhout is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. Guillaume C. ging een man te lijf die met een bolletjespistool op hem had geschoten.

De ex-partner van C. zat in de woning van Nico B. (40) in Brugge toen ze op 2 februari 2020 opgebeld werd door de beklaagde. C. wilde praten, waarna ze afspraken in de buurt van de Gentpoort. B. ging mee en verstopte zich met zijn bolletjespistool achter een boom. Toen het gesprek leek te escaleren, sprong B. tevoorschijn en begon hij te schieten. Guillaume C. vluchtte met zijn fiets naar zijn kot.

Oogkasbreuk

Even later stonden beide andere betrokkenen aan zijn deur. Na enig aandringen opende C. de deur en sloeg hij B. in elkaar. Volgens een getuige was de twintiger helemaal buiten zinnen. Het slachtoffer liep daarbij een bloedneus, een snijwonde en vooral een oogkasbreuk op.

Guillaume C. beweerde dat hij uit wettige zelfverdediging handelde, maar daar was volgens de rechter geen sprake van. Het gevaar was op het moment van de slagen geweken, want C. zat veilig in zijn woning. Bij het bepalen van de strafmaat werd rekening gehouden met zijn strafblad, dat al twintig veroordelingen telt.

Schadevergoeding

Voor Nico B. vorderde het openbaar ministerie een jaar gevangenisstraf met uitstel voor bedreigingen en verboden wapendracht. De verdediging vroeg echter met succes om opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. Als burgerlijke partij kreeg hij 1.000 euro schadevergoeding toegewezen.