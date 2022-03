Jaar cel voor Izegemnaar die wassalon in Ardooie kort en klein slaat

Een 40-jarige man uit Izegem is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor inbraak en vernielingen. Davy D. richtte een ware ravage aan in een wassalon en solarium in Ardooie.

Op 24 oktober 2021 hoorde een bakker in de Stationsstraat in Ardooie rond 4 uur ‘s nachts veel lawaai. Aan de overkant van de straat zag hij Davy D., die enkel wartaal uitkraamde. De getuige keerde terug naar zijn bakkerij, maar stelde niet veel later vast dat de beklaagde een wassalon kort en klein aan het slaan was. D. had onder andere een zonnebank vernield, maar de vloer lag ook bezaaid met was en afgebroken tafelpoten. Daarnaast had hij ook een automaat met wasmiddelen geforceerd en zo 10 euro buitgemaakt. De totale schade in het wassalon zou tienduizenden euro’s bedragen.

Op grond geplast

De politie kon de beklaagde in de buurt inrekenen. “Maar de beklaagde leek op een andere planeet te vertoeven”, aldus procureur Mike Vanneste. Het duurde 30 uur vooraleer D. in staat was om verhoord te worden. Ondertussen had hij zich ook in het politiebureau misdragen. Zo had hij in zijn cel op de grond geplast, waarna hij in zijn eigen urine sit-ups en push-ups begon te doen.

Rum en methadon

De verdediging legde uit dat Davy D. die nacht rum en methadon had ingenomen, waardoor hij zich amper nog iets herinnerde van de feiten. De Izegemnaar beseft naar eigen zeggen ook dat hij begeleiding nodig heeft. Meester Justine De Cloedt vroeg daarom tevergeefs om hem probatievoorwaarden op te leggen. De rechter merkte echter op dat de beklaagde in het verleden al dergelijke kansen kreeg. D. liep in totaal al 21 veroordelingen op, onder andere voor drugs, diefstallen en geweldplegingen.