Jaar cel voor duo dat collega met broekriem te lijf ging tijdens dronkenmansruzie in Brugge

Twee Portugezen zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen, bedreigingen en verboden wapendracht.

Op zaterdag 17 september gingen Vitor F. (44) en Raul L. (44) samen met een collega op stap in Brugge. Na de nodige glazen alcohol kregen F. en de collega in de Kuipersstraat ruzie en die ontaardde in een vechtpartij, waarbij de politie tussenbeide moest komen. De drie keerden huiswaarts, maar bleven elkaar via berichten uitdagen.

Camerabeelden

Later die nacht trokken F. en L. naar het appartement van hun collega in de Ezelstraat. L. deed zijn broekriem uit en viel daarmee het slachtoffer in de rug aan toen die buiten kwam. Ook F. liet zich niet onbetuigd. Twee minuten lang moest het slachtoffer slagen en schoppen incasseren. Camerabeelden wezen uit dat F. bovendien een keukenmes in de handen had.

Te veel gedronken

Op het proces bleek dat F. en L. zich intussen verzoenden met hun slachtoffer, dat zich geen burgerlijke partij wou stellen. Vitor F. gaf toe dat ze allen te veel gedronken hadden. “Maar het was niet de bedoeling om hem te verwonden”, zei hij. “Maar een aaitje was het nu toch ook niet”, sneerde de rechter, terwijl ze met een foto van het toegetakelde slachtoffer zwaaide.

Vitor F. kreeg uiteindelijk een jaar celstraf met uitstel. Raul L., die niet kwam opdagen voor het proces, kreeg een jaar effectief. (AFr)