Jaar cel voor dertiger die cipiers te lijf gaat tijdens bezoekje aan broer in Brugse gevangenis

Een 35-jarige man uit Waregem heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan vier cipiers in de Brugse gevangenis.

Op 19 april vorig jaar bracht Rida L. in de Brugse gevangenis een bezoekje aan zijn jongere broer Sammy L., die er op dat moment in voorhechtenis zat op verdenking van tienerpooierschap. Tijdens het bezoek haalde Rida L. iets uit zijn sok en gaf dit stiekem aan zijn broer. Toen de cipiers hem betrapten, ging Rida L. meteen agressief tekeer. Meerdere penitentiair beambten waren nodig om hem te overmeesteren. Zelfs toen de politie ter plaatse kwam, kalmeerde hij niet.

Zwaar strafregister

In totaal vier cipiers raakten bij het incident gewond. Tijdens zijn verhoor gaf Rida L. toe dat hij cannabis en een USB-stick met muziek wou geven aan zijn broer. Zijn advocaat vroeg om hem een werkstraf op te leggen, maar daar ging de rechtbank niet op in. In het vonnis werd gewezen op zijn zware strafregister. Ook zijn onverschillige houding speelde niet in zijn voordeel. “De beklaagde is een mooiprater zonder enige schaamte”, klonk het.

Schadevergoeding

Aan de een 59-jarige cipier, die door de feiten een tijdje werkonbekwaam was, kende de rechtbank ruim 5.200 euro schadevergoeding toe. Voor zijn praktijken als tienerpooier kreeg Sammy L. in februari voor het Gentse hof van beroep tien jaar effectieve celstraf. De Izegemnaar dwong vijf tienermeisjes – het jongste was amper veertien jaar oud – in de prostitutie. (AFr)