Jaar cel voor Brugse vrouw die zoon jarenlang weghoudt van ex: “Papa werd volledig gedemoniseerd”

Een 44-jarige vrouw uit Brugge heeft van de rechter een jaar effectieve celstraf gekregen omdat ze haar zoon al jaren weghoudt van zijn vader. E.V. riep de noodtoestand in, maar volgens de rechtbank levert ze geen enkele bewijs dat de jongen gevaar loopt bij haar ex.

Toen de relatie van E.V. met het slachtoffer op de klippen liep, besliste de rechtbank in mei 2020 dat hun toen 6-jarige zoon elke zondag naar zijn vader moest. Twee maanden later werd de omgangsregeling voor de vader versoepeld en mocht de jongen om de twee weken een weekend met hem doorbrengen. Eind 2021 werd beslist dat de vader op neutraal terrein en onder begeleiding contact mocht hebben met zijn zoon.

Maar E.V. legde die beslissingen steevast naast zich neer. Hij kreeg zijn zoon lange tijd niet te zien of de moeder kwam hem vroeger van school halen. De vrouw was moeilijk bereikbaar en moest uiteindelijk geseind worden voor verhoor. Ze beweerde dat ze haar zoon ooit eens meegaf aan haar partner en terugkreeg met blauwe plekken, jeuk en wormen in zijn stoelgang. Tijdens hun relatie zou ook sprake zijn geweest van geweld. Bovendien zou de jongen zijn vader haten en aanspreken bij zijn voornaam.

Op haar proces riep E.V. de noodtoestand in, maar volgens de rechtbank leverde ze geen enkel bewijs voor de stelling dat haar zoon in gevaar verkeert bij zijn vader. “Ze wakkert zélf de negatieve houding bij haar zoon aan door zijn vader volledig te demoniseren”, besloot de rechtbank. E.V. moet nu 3.000 euro schadevergoeding betalen aan haar ex-partner, die zijn zoon al sinds mei 2020 niet meer zag. AFr