Jaar cel voor Brugse cafébaas die klant bedreigde met airsoftwapen

Een 43-jarige cafébaas uit Brugge heeft van de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen nadat hij een klant bedreigde met een airsoftwapen. De klant kreeg zelf ook een celstraf met uitstel omdat hij zwaaide met een mes.

Na een discussie met een klant haalde Bart V. op 7 oktober 2023 een airsoftwapen boven in zijn café op de Eiermarkt in Brugge. Vervolgens toonde hij het wapen ostentatief aan Daniel M. (37). De Colombiaanse Bruggeling zwaaide vervolgens op zijn beurt met een springmes.

Op het proces legde de verdediging uit dat Daniel M. bevriend is met de man die tijdelijk het café van V. uitbaatte. “Toen mijn cliënt in de cel zat, heeft die man al het geld opgesoupeerd”, verduidelijkte meester Klaas Van Dorpe. “Dit was de aanleiding voor de discussie.” V. ontkende evenwel dat hij M. bedreigde.

V. heeft al een gevuld strafregister. In juli 2023 kreeg die vijftien maanden voorwaardelijke celstraf nadat hij klappen had uitgedeeld aan een 16-jarige klant en met een barkruk op het hoofd had geslagen van een Amerikaanse toerist. Intussen sloot de Bruggeling zijn café en opende hij elders een nieuwe zaak.

Daniel M. werd mee vervolgd, maar kwam niet opdagen voor het proces. Tijdens zijn verhoor ontkende hij dat hij met een mes had gezwaaid. De rechtbank gaf hem bij verstek tien maanden celstraf met uitstel en hield daarbij rekening met zijn blanco strafblad. (AFr)