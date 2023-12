Jaar cel gevorderd voor doodsbedreigingen aan adres directielid en cipier Brugse gevangenis

Ruim veertien jaar geleden overviel Roberto P. (33) met bruut geweld een blinde zeventiger, die een maand na de feiten aan zijn verwondingen bezweek. Dat leverde hem twintig jaar cel op. Nu riskeert de Antwerpenaar een jaar bijkomende celstraf omdat hij in een brief en twee kaartjes een directielid en cipier van de Brugse gevangenis met de dood bedreigde. “De feiten hebben een diepe indruk nagelaten.”

Op 19 april 2009 drong Roberto P. samen met zijn minderjarige broer de woning van de 73-jarige François Budts in Borgerhout binnen. De oude man, die bijna blind was en met een stok liep, werd zwaar toegetakeld en moest zijn bankkaart met code afgeven. Het slachtoffer kon zelf nog de hulpdiensten verwittigen, maar overleed op 19 mei 2009 aan zijn verwondingen. De politie kwam de broers op het spoor via hun moeder, die geregeld bij Budts over de vloer kwam.

Als minderjarige werd P. al in gesloten jeugdinstellingen geplaatst voor de moordpoging op een joodse jongen en het gijzelen en mishandelen van een vriend. Voor de overval met dodelijke afloop in Borgerhout kreeg hij in oktober 2010 tien jaar cel. Maar in februari 2011 verdubbelde het hof van beroep die straf. “Hij is een groot gevaar voor de maatschappij, omdat hij het slechte van zijn daden niet inziet”, aldus het hof. De broer van P. werd naar de jeugdrechter doorverwezen.

Verhuis

Ook tijdens zijn celstraf veroorzaakte P. de nodige problemen. Zo kreeg hij in 2017 acht maanden cel voor brandstichting. Tijdens zijn detentie verhuisde hij al een tiental keer van gevangenis. Van oktober 2020 tot september 2021 verbleef hij op de afdeling voor langgestraften in de gevangenis van Brugge. In december 2021 arriveerden daar een brief en twee kaartjes waarin P. de afdelingsdirecteur en een cipier met de dood bedreigde. “Ik zal mijn straf helemaal uitzitten, maar daarna kunnen jullie niets meer doen. Ik denk aan niets anders, dag en nacht. Mijn volgende staf is een levenslange voor wat ik met jullie ga doen. Ik heb daar vrede mee.”

Het directielid stelde zich dinsdag burgerlijke partij in de zaak. “Die bedreigingen hebben een diepe indruk nagelaten”, pleitte advocaat Bart Bleyaert. “Als je ziet van wat voor een persoon de bedreigingen komen hoeft dat ook niet te verbazen.”

Het openbaar ministerie vroeg een jaar effectieve celstraf voor P., die ook nog terechtstaat voor verboden wapenbezit. Op 7 september 2021 trok hij immers naar een zitting van de tuchtcommissie met in zijn onderbroek een sok met daarin een glazen flesje deodorant. Hij gaf toen onomwonden toe dat dit een wapen betrof.

P. stuurde dinsdag zijn kat naar het proces voor de Brugse strafrechtbank, die op 16 januari uitspraak doet in de zaak. (AFr)