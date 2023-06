“It’s just my wife”: werkstraf voor man die slagen aan ex-partner schromelijk minimaliseerde in Oostende

Een 41-jarige man uit Nieuwpoort heeft voor de Brugse rechtbank 50 uur werkstraf gekregen voor slagen aan zijn ex. A.B. zag blijkbaar weinig graten in wat hij met haar uitspookte.

Momenteel vormen ze terug een paar maar in 2021 waren A.B. en zijn 35-jarige partner een achttal maanden uit elkaar. In die periode spraken ze af in Oostende maar daar kwam het tot een discussie die zwaar uit de hand liep.

Terwijl het slachtoffer een buggy duwde gaf A.B. haar drie à vier vuistslagen in het gezicht. Naar een getuige stak de man vervolgens zijn duim op. “It’s just my wife”, minimaliseerde hij de afranseling.

Op zijn proces gaf de man toe dat hij de vrouw sloeg. “Maar enkel met de vlakke hand”, beweerde hij. De procureur vroeg vijf maanden cel, maar de rechter hield het op een werkstraf. Ze hield daarbij rekening met zijn blanco strafblad. Als A.B. zijn werkstraf niet correct uitvoert kan hij alsnog zes maanden cel krijgen. (AFr)