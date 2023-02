Inbraak in juwelierszaak in Knokke: werknemer bedreigd en vastgebonden

Het parket van Brugge heeft een onderzoek geopend naar een diefstal met geweld en verzwarende omstandigheden in Brugge en naar diefstal met braak in Knokke-Heist. De daders probeerden een kraak te plegen in een juwelierszaak in de Kustlaan in Knokke.

Dat deden ze door eerst de winkeldame bij haar thuis in Brugge onder bedreiging van een vuurwapen de toegangscode tot de juwelierszaak Baunat in Knokke te ontfutselen. Ze bonden haar vervolgens vast en repten zich vanuit Brugge naar de kustgemeente. Daar drongen ze de zaak binnen, maar op hun vlucht stootten ze op de politie.

Die waren verwittigd door de winkeldame die zich kon losmaken. Er ontstond een achtervolging door de kustgemeente, waarna de politie uiteindelijk één verdachte kon oppakken, zo bevestigt het parket. In het belang van het onderzoek wordt voorlopig geen verdere informatie gegeven.

(MM)