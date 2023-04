“Ik wou gewoon stoer doen”: Agressievelinge (21) zet aardappelmes op keel van jongeman tijdens fuif in Torhout

Een 21-jarige vrouw uit Nieuwpoort heeft voor de Brugse strafrechtbank bij verstek acht maanden effectieve celstraf gekregen voor doodsbedreigingen, slagen en verboden wapendracht op een fuif in Torhout.

In de nacht van 2 op 3 oktober 2021 was E.D. (21) aanwezig op een fuif in Zaal De Mast in Torhout. Na afloop van het feest gaf een jongeman een “vriendschappelijke” duw aan een aangeschoten vriendin, die op de gladde vloer haar evenwicht verloor en viel. Als door een wesp gestoken haalde E.D. een aardappelmes boven en duwde dit met de punt tegen de keel van de jongeman. Toen het omvergeduwde meisje en nog een andere vriend tussenbeide kwamen, werden ze door E.D. bedreigd. “Ik ga je dood doen”, zou ze daarbij geroepen hebben. Ze zwaaide met het mes in het rond en de twee liepen daarbij lichte verwondingen op.

Nog diezelfde nacht trok de politie naar de woning van E.D., die op dat moment in Torhout woonde. Ze verklaarde dat ze het mes had weggegooid en gaf toe dat ze over de schreef was gegaan. Ze betuigde haar spijt en stelde dat ze het mes bij zich had voor zelfverdediging tegen jongens die haar eerder al bedreigd hadden. Naar eigen zeggen lag overmatig alcoholgebruik aan de basis van de feiten. Maar dat ze het mes op de keel van het slachtoffer had gezet of iemand bedreigd had met de dood, ontkende ze met klem. “Ik wou gewoon stoer doen”, zei ze.

Het parket wilde de zaak via bemiddeling afhandelen. E.D. moest een gedragstraining volgen maar tijdens een sessie liet ze zich respectloos uit tegen de groep en twee begeleiders. Hierdoor werd ze alsnog voor de rechtbank gedaagd maar daar kwam ze vrijdag niet opdagen. (AFr)