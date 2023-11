“Ik maak je kapot, je moet sterven!”: Oudenburgenaar die opa (89) in het gezicht schopte krijgt twintig maanden effectieve celstraf

Met een halve fles wodka achter de kiezen schopte een 39-jarige man uit Oudenburg ruim drie jaar geleden in het gezicht van zijn toen 89-jarige grootvader. De tanden van de bejaarde man schoten dwars door zijn lip. C.C. sloeg ook de woonkamer kort en klein. Nu krijgt hij twintig maanden cel.

Op 17 april 2020 was C.C. op bezoek bij zijn grootvader in Oudenburg. Hij was dronken en bleef van de fles wodka drinken die hij mee had gebracht. Toen zijn grootvader hem daarop aan sprak ging C.C. door het lint. Hij begon zijn opa uit te schelden en sloeg de woning kort en klein. Vervolgens schopte hij zijn grootvader in het gezicht en gaf hem ook vuistslagen op het bovenlichaam. “Ik maak je kapot, je moet sterven”, schreeuwde hij daarbij.

Toen een buurman kwam kijken wat er gaande was, ging C.C. er vandoor. De politie kwam ter plaatse en zag het slachtoffer met een bloedend gezicht in zijn zetel zitten. Zijn tanden zaten dwars door zijn lip. De woonkamer lag vol scherven en de televisie bleek vernield. De vloer hing vol bloedspatten en op de salontafel stond een halflege wodkafles.

Werkstraf

In zijn verhoor gaf C.C. toe dat hij de controle verloor. Maar hij ontkende met klem dat hij zijn grootvader geslagen had en drong tijdens het proces voor de Brugse rechtbank aan op een werkstraf. Het openbaar ministerie hechtte evenwel geen geloof aan zijn verhaal en vroeg twee jaar cel. De rechtbank geloofde de uitleg van C.C. evenmin en veroordeelde hem uiteindelijk tot twintig maanden effectieve celstraf.

C.C. was allerminst aan zijn proefstuk toe. De man liep in het verleden al twaalf veroordelingen op. In 2006 kreeg hij al eens twee jaar cel voor geweldpleging en begin 2015 liep hij 37 maanden effectieve celstraf op voor slagen en diefstal met geweld. (AFr)