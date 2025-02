“Ik heb een grote stommiteit begaan”: zeventiger die 6-jarige kleindochter misbruikte in Oostkamp, biedt alsnog excuses aan

Zijn kleindochter was amper zes jaar oud toen Oostkampenaar P.S. (71) haar een weekend lang ongepast betastte. “Ze stuurde er zélf op aan”, klonk het lange tijd minimaliserend. Maar maandag drukte hij alsnog zijn spijt uit en bood hij zijn excuses aan bij de burgerlijke partijen.

Na een weekendje in Limburg haalden de ouders van het slachtoffer op 6 februari 2023 hun kinderen op bij de grootouders in Oostkamp. Tijdens de terugrit naar huis vertelde hun toen 6-jarige dochtertje hoe opa tijdens het weekend aan haar geslachtsdeel had gelikt. Tijdens een verhoor verklaarde het meisje dat P.S. haar tijdens het weekend meermaals had betast.

Tijdens zijn verhoor bekende de zeventiger de feiten, maar minimaliseerde hij die schromelijk. “Hij beweerde dat zijn kleindochter er zélf had op aangestuurd door met een rokje op zijn schoot te komen zitten en haar slipje omhoog te tillen”, fulmineerde Virginie Cottyn, de advocate van de burgerlijke partijen, tijdens de vorige zitting.

De procureur hekelde de minimaliserende houding van P.S. en vroeg veertig maanden cel. De verdediging drong aan op een voorwaardelijke straf. “Wat hij deed was crapuleus, maar hij hoort niet thuis in de gevangenis”, pleitte meester Bjorn Ketels. Omdat P.S. door een zelfmoordpoging niet aanwezig kon zijn op de vorige zitting, stelde de rechtbank de zaak toen uit naar 3 februari.

Maandag kwam P.S. alsnog opdagen op het proces om zich akkoord te verklaren met voorwaarden. “Ik heb een grote stommiteit begaan”, zuchtte hij. “Het spijt mij en ik wil mijn excuses aanbieden aan alle slachtoffers.” De uitspraak volgt op 3 maart. (AFr)