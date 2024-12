“Ik had geen geld voor een prostituee”: voorwaardelijke celstraf voor dakloze die broek liet zakken aan speelpleintje

Een man uit Sint-Niklaas had een wel heel bijzondere uitleg voor de zedenfeiten die hij pleegde aan een Oostends speelplein. De man kreeg acht maanden voorwaardelijke celstraf.

Op 3 september vorig jaar stapte een 50-jarige vrouw naar de politie. Ze verklaarde dat ze in de buurt van een speelpleintje in het Maria Hendrikapark in Oostende een man had gezien met een openstaande broek en zijn geslachtsdeel in de hand. Volgens de getuige was de man zichzelf aan het bevredigen. Toen de politie arriveerde stond beklaagde J.H. er nog steeds met geopende broek.

Tijdens zijn verhoor verklaarde J.H. dat hij die dag zin had in seks. “Maar ik heb geen geld om naar de prostituees te gaan”, legde hij uit. “Dus besloot ik mezelf te bevredigen maar omdat ik als dakloze geen huis heb, zoek ik hiervoor de bosjes op. Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om andere mensen te kwetsen.”

De Brugse strafrechtbank veroordeelde de man maandag tot acht maanden celstraf met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zijn drankprobleem aanpakken. J.H. liep in het verleden al een veroordeling op voor belaging. (AFr)