“Ik ga je vermoorden, lafaard”: Ardooienaar gaat ex-partner van vriendin met schaar te lijf

Een 24-jarige Ardooienaar riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf voor een waslijst aan feiten. Zo drong A.R. met geweld het huis van zijn moeder binnen en ging hij de ex van zijn vriendin met een schaar te lijf.

De beklaagde kampt met schizofrenie maar combineert zijn medicatie met cannabis en cocaïne. Hij heeft ook een agressieprobleem. Door die explosieve cocktail ging de twintiger tussen 5 januari 2023 en 16 december 2024 meermaals over de schreef. Zo bedreigde hij de ex van zijn toenmalige vriendin met een schaar. “Ik ga je vermoorden, lafaard”, schreeuwde hij daarbij. In Damme gaf hij een ander slachtoffer een schop in de buik na een verkeerde opmerking over zijn vriendin.

A.R. drong ook de woning van zijn moeder binnen door de voordeur in te trappen. Binnen viel hij haar vriend aan. Volgens het Openbaar Ministerie spande de Ardooienaar ook een man met een mentale handicap voor zijn kar om hem rond te voeren naar drugsdeals. “Hij perste die man ook af en als hij niet luisterde vielen er klappen”, stelde de procureur. “Met een voorwaardelijke straf zou hij zijn vele probleemgebieden aan kunnen pakken.”

De beklaagde ontkende dat hij misbruik maakte van de gehandicapte man. “Hij had al sinds 2019 een goede band met die buurman”, pleitte meester Valerie Soenen. “Mijn cliënt heeft hem nooit belaagd, geslagen of afgeperst. Ze kochten samen drugs aan, om onderling te verdelen.” Voor de overige feiten vroeg de verdediging een milde straf. De uitspraak volgt op 13 mei. (AFr)