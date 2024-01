“Ik ga je slachten”: vier jaar cel gevorderd voor bouwvakker die collega te lijf ging met koksmes

Een 55-jarige Bosniër riskeert voor de Brugse rechtbank vier jaar cel, deels met uitstel, voor poging tot doodslag. De bouwvakker ging in Blankenberge een collega te lijf met een koksmes tijdens een zware ruzie. Volgens de verdediging was er sprake van uitlokking.

Op 8 oktober 2023 werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij in een Blankenbergs appartement waar een zestal bouwvakkers uit ex-Joegoslavië samenwoonden. Bij aankomst kwam een man met bebloede handen de agenten tegemoet. Hij maakte hen duidelijk dat hij met een mes was aangevallen. Binnen in de woning werden bloedsporen aangetroffen en kon dader Enes M. in de boeien worden geslagen.

Onderzoek wees uit dat M. het slachtoffer eerst had proberen wurgen. De huisgenoten konden M. evenwel wegtrekken waarop die in de keuken een koksmes ging halen waarop hij het slachtoffer opnieuw aanviel. “Ik ga je slachten”, zou hij daarbij geroepen hebben. Volgens procureur Lode Vandaele was het zonder de tussenkomst van de huisgenoten veel erger afgelopen. “Hij probeerde het slachtoffer in de nek te steken”, stelde hij.

Volgens de verdediging was er sprake van uitlokking. “Het slachtoffer kampte met een zwaar alcoholprobleem en voerde een schrikbewind in het appartement”, pleitte meester Olivier Mostrey. “Daardoor kwam het steeds vaker tot ruzies. Op de dag van de feiten had hij mijn cliënt nog maar eens beledigd. Het kwam tot een ruzie waarbij mijn cliënt als eerste geslagen werd en daarbij een tand verloor. Hierop ging het licht uit. Hij schaamt zich hiervoor.”

Meester Mostrey benadrukte dat M. nog een blanco strafblad heeft en vroeg een straf met uitstel. De uitspraak volgt 22 februari. (AFr)