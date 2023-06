“Ik ga je door de hersenen schieten”: Oostendenaar krijgt celstraf nadat hij alarmpistool tegen hoofd van zijn vrouw plaatst terwijl kinderen toekijken

Een 48-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor partnergeweld en inbreuken op de wapenwet. In zwaar beschonken toestand plaatste J. een alarmpistool op het hoofd van zijn vrouw. En dat terwijl de kinderen toekeken.

“Als papa een fles wodka drinkt wordt hij agressief en doet hij rare dingen”. In maart vorig jaar deed een veertienjarige jongen bij de politie het schrijnende relaas van wat zijn vader even voordien had uitgespookt. In zwaar beschonken toestand kreeg J. (48) het zwaar aan de stok met zijn echtgenote in Oostende. Hij zwaaide met een alarmpistool dat hij in eerste instantie aan een van de kinderen gaf. “Je mag er eens mee schieten”, zei hij. Vervolgens loste hij zelf twee schoten met het wapen in de tuin.

Daarna ging J. terug naar binnen en plaatste hij het wapen tegen het hoofd van zijn ex, die in de zetel lag. “Ik ga je door de hersenen schieten”, dreigde hij. “Maar da’s niet erg want je hebt er toch geen.” Volgens de zoon was J. altijd dronken. “Ik ben bang als hij naar huis komt”, klonk het in het audioverhoor.

Bij een huiszoeking werd het alarmpistool gevonden achter een kader in de ouderlijke slaapkamer. J. gaf toe dat hij het wapen daar verborgen had na de dreigementen. Naar eigen zeggen had hij “twee glaasjes wodka en twee Jupilers” gedronken. De man kreeg in juni 2021 al eens acht maanden voorwaardelijke celstraf omdat hij zijn echtgenote een mes op de keel had gezet. Maar omdat hij zijn voorwaarden niet naleefde – zo gebruikte hij urine van zijn zoon om aan te tonen dat hij niet meer dronk – werd de straf een jaar later effectief.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten en hekelde het feit dat J. zijn kinderen erbij betrok. “De beklaagde moet beseffen dat zijn kinderen voor het leven getekend zijn”, klonk het in het vonnis. Het gezin staat nu onder begeleiding. (AFr)