Identiteitscontroles en fouilles mogelijk na moeilijkheden in Kortrijkse stationsbuurt

In en rond het station van Kortrijk en de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk zal de politie de komende weken identiteitscontroles en fouilles mogen uitvoeren. Dat is een gevolg van een burgemeestersbesluit dat deze week nog in werking zal treden na moeilijkheden in de buurt.

Zomaar zonder aanleiding iemand op straat fouilleren of identiteitscontroles doen, mag ook de politie niet zomaar. Het zorgt in probleembuurten vaak voor minder slagkracht bij de politie. Daarom vaardigt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) een burgemeestersbesluit uit die fouilles en controles wél toelaat. Dat gebeurt na enkele incidenten. Zo brak een 24-jarige jongeman op 23 april nog twee kaken, kin en oogkas op drie plaatsen na een zware vechtpartij in de Burgemeester Reynaertstraat. Vorige week werd een 18-jarige jongeman ook al zwaar aangepakt door een groep, met een gebroken neus tot gevolg. Bij een controle-actie van de politie samen met Securail kon ook een halve kilogram cannabis op de trein gevonden worden. Ook die controles kwamen er na overlast in de buurt op piekuren. Tal van fietsdieven konden ook geklist worden.

“Toch is er zeker geen sprake van meer geweld of criminaliteit dan voor de coronaperiode, ook niet tijdens de periode van de Paasfoor”, aldus Ruth Vandenberghe. “Zonder dat ik hetgeen is gebeurd, wil minimaliseren. Door het burgemeestersbesluit willen we preventief ingrijpen voor de situatie uit de hand loopt. De politie krijgt meer slagkracht op die manier. Diegenen die minder goede bedoelingen hebben, kunnen van straat worden geplukt. We voerden eerder al eens zo’n besluit uit en dat miste toen haar effect niet.” (LSi)