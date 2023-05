Ichtegemnaar die uitbaters van crèche met de dood bedreigde, riskeert acht maanden cel

Een 26-jarige Ichtegemnaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank acht maanden cel omdat hij de uitbaters van een crèche in berichten met de dood bedreigde. De feiten kaderden in de betaling van een achterstallige factuur.

Tijdens de coronacrisis kon het kind van Ichtegemnaar C.V. (26) enkele dagen niet naar de crèche. De uitbaters stuurden toch een factuur voor die dagen, maar C.V. weigerde die te betalen. Het kwam tot een burgerlijke proces waarbij de rechtbank uiteindelijk de uitbaters in het gelijk stelde en C.V. dus de factuur moest betalen. De twintiger stuurde zijn kat naar dat proces en de uitspraak schoot zwaar in het verkeerde keelgat.

“Ik weet jullie wonen en zal jullie vermoorden” – een van de berichten

Eerst dreigde de man ermee om negatieve reviews van de crèche online te plaatsen. Maar hij veranderde het geweer van schouder en stuurde op 18 en 19 augustus vorig jaar meerdere berichten naar de uitbaters waarin hij hen met de dood bedreigde. “Klaag me maar aan. Op een dag kom ik jullie tegen en maak ik jullie kapot. Ik weet jullie wonen en zal jullie vermoorden”, klonk het onomwonden.

Om een strafproces te vermijden, probeerde het parket de zaak via bemiddeling op te lossen. Maar omdat C.V. niet mee wou werken, draaide dit op niets uit. Zo zag hij het nut niet in van een cursus agressiebeheersing. “Ik heb daar geen tijd voor. En het heeft ook geen zin want agressie zit in mijn genen”, stelde hij.

Net als bij de burgerlijke procedure kwam C.V. ook voor zijn strafproces niet opdagen. De rechtbank doet uitspraak op 13 juni. (AFr)